Rot-Grün mobilisiert gegen CVP

Bei der SP und dem Grünen Bündnis geht die Angst um. Die Angst, dass bei einer Annahme der CVP-Krankenkassen-­Initiative am 19. Mai der Staat bei öffentlichen Aufgaben sparen muss. Die Einnahmen würden sich um 200 Millionen Franken verringern, rechnet die Linke an einer Medienkonferenz vor. «Die Quittung erhält der Mittelstand», so lautet der Slogan auf dem Plakat für die Gegenkampagne. SP-Grossrätin Tanja Soland nahm einen Artikel aus der BaZ vom Samstag als Grundlage, um ihre Argumentationslinie gegen die CVP-Initiative aufzuziehen.