Rosskopfhaus vom Abbruch bedroht

Sie fallen auf, die beiden gusseisernen Pferdeköpfe am etwas verwunschenen und aus der Zeit gefallenen Häuschen an der Rufacherstrasse 73. Die Pferdeköpfe hängen links und rechts über der Toreinfahrt und kennzeichnen die alte Hufschmiede.

Als das Haus 1904 vom Baumeister Johann Schwarz gebaut wurde, war man noch zu Pferd unterwegs, was das damals neue Iselin-Quartier prägte. So etwa befinden sich nicht weit von der Rufacherstrasse, an der Türkheimerstrasse, die ehemaligen Stallungen der Firma Settelen, die bis 1895 das Basler Rössli-Tram betrieb, als Vorläuferin der BVB. Die Pferdeschmiede an der Rufacherstrasse ist ein Zeugnis der Gründerzeit, als in Basel boomartig neue Quartiere entstanden.