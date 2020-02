Roche verpasst sich ein neues Herz

Der Pharmakonzern Roche hat am Mittwochmorgen den Grundstein für sein neues Forschungszentrum in Kleinbasel gelegt. «Wir möchten das beste Forschungszentrum der Welt erreichten für die beste Forschung der Welt», sagte Standortleiter Jürg Erismann in einem eigens für die Zeremonie am Rande der Baustelle aufgestellten weissen Zelt mit rotem Teppich. «Mit dem Bau rückt unser Innerstes, nämlich unsere Forschung und damit unser Kerngeschäft, auch physisch in den Mittelpunkt des Areals.»