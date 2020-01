Riehen hat Umzugspläne

Geht es nach dem Wunsch der Riehener Verwaltung, wird das Gemeindehaus künftig auf dem Areal vom Bahnhofparkplatz stehen. In welchem Zeitraum dieser Umzug geschehen soll, ist unklar. Die Gemeinde will dazu zurzeit nichts sagen. Im zweiten Quartal soll das Projekt dann dem Einwohnerrat vorgelegt werden.

Hauptgrund für den Neubau ist eine anstehende Sanierung. Das Gemeindehaus bräuchte eine Komplettüberholung, und es wäre billiger, das Gebäude zu verlassen und auf dem Parking gegenüber der alten Linde bei der Wenk-­Villa einen Neubau zu errichten, so jedenfalls lautet ein gewichtiges Argument für einen Standortwechsel.

Was passiert mit Gebäude?

Unbestätigten Quellen zufolge werden Sanierungskosten von bis zu zehn Millionen Franken erwartet – für diesen Preis lässt sich ein Neubau errichten. Das bisherige Gemeindehaus wurde mehrfach umgebaut und angepasst sowie mit technischen Anlagen erweitert. 2007 beantragte der Gemeinderat einen Kredit von 1,2 Millionen Franken für den Umbau der Kundenhalle. 2015 bewilligte der Einwohnerrat Kredite von 390000 Franken für eine Fotovoltaikanlage sowie 751000 Franken für eine «bedarfsgerechte Sanierung des ­Gemeindehauses».

Was mit dem Gebäude passieren soll, wenn es die Verwaltung nicht mehr braucht, ist unklar. Einige Politiker erzählen, dass ein Verkauf an einen Grossverteiler angestrebt werden könnte. Ob aber Migros, Coop, Denner oder Lidl Interesse hätten, das Gebäude zu übernehmen und zu welchen Bedingungen, da es ja noch saniert werden muss, ist ­offen. Hinter der Verkaufsidee an einen Grossverteiler steckt die Idee, dass sich zwischen dem Gemeindehaus und dem Singeisenhof eine Flaniermeile mit Shoppingmöglichkeiten und Cafés etablieren soll. Damit will Riehen die Attraktivität als Einkaufsort erhöhen und so die Kunden im Dorf behalten.

Mit einem Neubau würde der Dorfkern die von einigen Politikern lange ersehnte Erweiterung erfahren. Denn die Idee eines Gebäudeneubaus neben dem Bahnhof steht nicht zum ersten Mal auf der Wunschliste: Im Juni 2009 lehnte die Bevölkerung ein Geschäfts- und Wohnhaus an der Bahnhofstrasse ab. Die Riehener wollten keinen Ersatz für das Weissenbergerhaus, ein Gebäude aus der Zeit, als Riehen noch ein Dorf war. Das Weissenberger­haus wurde bis heute nicht saniert, und spitze Zungen im Dorf erzählen, man würde absichtlich nichts tun, damit es dann irgendwann so baufällig wird, dass es abgerissen werden kann. Tatsache ist: Der Einwohnerrat hat 1997 die Sanierung des Weissenbergerhauses abgelehnt, weil sie als zu teuer eingestuft worden war.