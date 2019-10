Riehen bangt um gute Steuerzahler

Kurz nach der Annahme der Initiative im Frühling 2019 sagte Finanzdirektorin Eva Herzog (SP), dass sie mit der Abwanderung von Wohlhabenden aus Basel-Stadt rechnet, eine Befürchtung, die der Riehener Gemeinderat teilt. In einer Einschätzung schreibt er, es sei «kein sehr freundliches Zeichen an jene 3,6 Prozent Steuerzahlende» in Riehen, «welche schon heute 28 Prozent der gesamten Einkommenssteuern aufbringen und oft auch noch Vermögenssteuern in nicht unerheblicher Höhe bezahlen».

Vorlage in Riehen abgelehnt

Der Gemeinderat hofft, dass sich allein aufgrund der Steuererhöhung keine Topverdiener zu einem Wegzug verleiten lassen, auch wenn er dies «natürlich nicht ausschliessen» kann. Nur auf das Prinzip Hoffnung zu setzen, reicht dem Riehener CVP-Einwohnerrat Patrick Huber nicht. Er will, dass die Riehener Politik den Handlungsspielraum ausschöpft und den Volkswillen der Riehenerinnen und Riehener umsetzt. «Riehen hat die Initiative mit über 57 Prozent abgelehnt, Bettingen mit fast 70 Prozent. Es ist für mich deshalb nur logisch, dass wir nun auf Gemeindeebene handeln», sagt Huber. «Von der neuen kantonalen Steuer sind genau jene Topsteuerzahlenden betroffen, die bereits jetzt in Riehen den Löwenanteil an das Gemeinwesen beitragen.»

Damit die Steuererhöhung für die Wohlhabenden in der Gemeinde ohne Auswirkung bleibt, will Huber Mehreinnahmen der Bevölkerung wieder zurückgeben. Huber möchte deshalb eine Steuersenkung im Rahmen der zu erwartenden Mehreinnahmen, es geht um 700'000 bis 800'000 Franken. «Das wäre ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung an diese Steuerzahler. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Riehen kaum juristische Personen haben, die Steuern bezahlen, und deshalb auf die Gutverdiener angewiesen sind.» Zu den bekannten Topverdienern, die in Riehen leben, gehört Roche-CEO Severin Schwan, der gemäss «Handelszeitung» rund 12 Millionen Franken pro Jahr verdient.

Huber hat bereits einen Vorstoss für eine Steuersenkung eingereicht. Vereinfacht gesagt, fordert er, dass die von der Gemeinde erhobene Einkommens- sowie die Vermögenssteuer um je ein halbes Prozent gesenkt werden. «Das Geld gehört der Bevölkerung», sagt er. Obwohl das Geld bei den Wohlhabenden abgeschöpft wird, soll es – aus finanztechnischen Gründen – an alle zurückgegeben werden.

Nur Reiche Nutzniesser

Unterstützung erhält Huber von SVP-Einwohnerrat Eduard Rutschmann. «Es werden in dieser Gemeinde laufend Investitionen getätigt, die es gar nicht braucht und die nur davon kommen, dass die Gemeinde so hohe Steuereinnahmen hat», sagt Rutschmann. «Eine Regulierung auf der Einnahmenseite ist für den Einwohnerrat die einzige Möglichkeit, die Gemeinde zu mehr Kostenbewusstsein zu zwingen. Sonst stellen sie nur wieder neue Mitarbeiter an oder lancieren ein neues, unnötiges Projekt.»