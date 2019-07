Richter muss Unschuldige verurteilen

In allen Belangen veranstaltete das Basler Strafgericht die aussergewöhnlichste Gerichtsverhandlung der letzten Jahre um eine 120-Franken-Parkbusse, die in einem Strafbefehl mündete. Dieser kostete dann inklusive Busse 325.30 Franken.

Da wurde, erstens, die Unschuldige vor die Gerichtsschranken gezerrt, was alle schon im Voraus wussten – die Staatsanwaltschaft, der Richter und die beschuldigte Autobesitzerin. Sie lenkte zur Tatzeit nicht nur ihr Auto nicht, auch der Parksünder, ihre Ehemann, hatte sich der Staatsanwaltschaft als Täter gestellt und es dokumentiert. Zweitens wurde die Autobesitzerin aus gesundheitlichen Gründen von der Gerichtsverhandlung dispensiert. Ihr Ehemann, der wahre Schuldige, durfte seine Frau wiederum vor Gericht nicht vertreten, war aber anwesend. Und dann, drittens, bestand Strafrichter Marc Oser auf einer Verhandlung, obschon er wusste, dass er ein Urteil gar nicht fällen kann. Der Grund: In dieser Sache ist noch eine Beschwerde am Bundesgericht hängig. Den Entscheid der obersten Gerichtsinstanz der Schweiz – wenn auch heute schon klar ist, dass diese Beschwerde abgewiesen wird – muss der Richter zuerst abwarten.