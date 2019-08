Rheinschwimmen – auf der Stelle

Wenn ich mich mit letzter Kraft zwischen Oetlingerstrasse und Dreirosenanlage ans Ufer kämpfe, wünsche ich mir einen der Rettungsschwimmer mit gelber Badekappe herbei, die jeweils das jährliche Basler Rheinschwimmen begleiten.

2015 sagte ein Polizeisprecher zur «Basler Zeitung»: «Selbst bei hohen Aussentemperaturen besteht die Gefahr einer Unterkühlung, wenn man beim Tinguely Museum ein- und erst bei der Johanniterbrücke aussteigt.» Hier ist sie also, die polizeiliche Bestätigung, ­weshalb ich die erste Variante bevorzuge und bald aussteige: Meine Gelenke fühlen sich tatsächlich wie eingefroren an nach einer halben Stunde im Fluss. Das Basler Rheinschwimmen ist ein Volkssport für Waghalsige. Ohne Wachsamkeit können sich Rheinschwimmer in Lebensgefahr bringen.

Sollte es auch nächste Woche wieder sehr heiss werden, könnten über 4000 Menschen am 39. Basler Rheinschwimmen teilnehmen, schätzen die Organisatoren. Neben den Rettungsschwimmern mit ihren gelben Badekappen sorgen Boote der Rheinpolizei und der Wasserfahrvereine für Sicherheit. Zu Lande steht ein Sanitätsdienst für Notfälle bereit. Zum Glück stehen dort auch die Buvetten.

Nun sollte ja Alkohol nicht vor dem Baden getrunken werden. Doch er hilft mir nach dem Schwimmen, meine fröstelnden Glieder auf Normaltemperatur zu bringen. Am liebsten geniesse ich so den Sonnenuntergang zusammen mit Freunden.

Nur selten mag ich mich eine halbe Stunde lang an den Schwimmsack klammern. Selbst in Begleitung von Rettungskräften und Tausenden von Rheinschwimmern nicht.

In Tat und Wahrheit bin ich ein Stehschwimmer. Am Ufer ist das ganz einfach. Wagt man sich weiter nach draussen, braucht es mehr Effort. Dafür tut man noch etwas gegen die erstarrenden Gelenke. Körperliche Bewegung bei heissen Temperaturen ist selten derart erfrischend. Auch hier lässt sich wunderbar dazu plaudern und im Wasser spielen. Zum Beispiel ist dies möglich unterhalb des Rheinbades St. Johann.

39. Basler Rheinschwimmen, Dienstag,13. August, 18 Uhr, Start: Schaffhauserrheinweg 93, Ziel: Höhe Leuengasse/Johanniter­brücke. Ausweichdatum: 20. August