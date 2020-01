Regierung lässt beim Kauf von Messehalle und Musical-Theater das Parlament aussen vor

Die Einwohnergemeinde der Stadt Basel übernimmt das ­Musical-Theater und die Messe­halle 3 von der MCH Group (Messe Basel). Das Musical-Theater befindet sich an der Kreuzung Riehenring, Schönau- und Feldbergstrasse. Die Halle 3 grenzt über eine Passerelle verbunden direkt an das Musical-Theater an. Wie die Basler Regierung mitteilt, bewege sich der Kaufpreis im «tieferen einstelligen» Millionenbereich. Über den genauen Betrag schweigen die Beteiligten.