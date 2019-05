Regierung jongliert mit Verkehrszahlen

So weit, so klar. Doch die Regierung kommt in einem Bericht plötzlich zu einem anderen Schluss. In einem Ausgabenbericht für künstliche Staus vor Ampelanlagen auf Einfallsachsen in die Stadt ist nicht mehr die Rede von einer Abnahme des Autoverkehrs. In diesem Bericht schreibt die Regierung, dass wachsende Pendlerströme zu einer «Zunahme des motorisierten Individualverkehrs» geführt hätten.

Grünphase halbieren

Damit widerspricht die Regierung diametral den Zahlen, die das BVD jedes Jahr präsentiert und die eine Abnahme bescheinigen. Pikant: Die Regierung will sich vom Grossen Rat 1,22 Millionen Franken sprechen lassen. Damit sollen die Ampelanlagen an sechs verschiedenen Kreuzungen derart umgerüstet werden, dass der Verkehr künstlich gestaut werden kann.

Die Auto- und Camionfahrer sollen bei diesen sogenannten Dosierstellen länger warten müssen, um ihre Geschäfte zu erledigen oder zur Arbeit in die Stadt zu gelangen. Bei einem Pilotversuch in der Elsässerstrasse vor dem Voltaplatz gelangen mit diesen künstlichen Staus nur noch 350 statt 400 Fahrzeuge in die Stadt. Die Halbierung der Grünphase bei der Ampel führt allerdings dazu, dass die Autofahrer ausweichen und den Voltaplatz über die Schlachthofstrasse anfahren. Der Leiter Politik beim Gewerbeverband Basel-Stadt, Patrick Erny, kritisiert die verschiedenen Zahlen bei der Regierung. «Mit diesen unterschiedlichen Angaben gibt die Regierung zu, dass die bisher erhobenen Verkehrszahlen wissenschaftlich nicht fundiert sind, sondern einfach eine Behauptung.» Wenn die Verkehrszahlen abnehmend wären, dann müsste der in die Stadt fahrende Verkehr gar nicht mit künstlichen Staus gestoppt werden. «Offenbar glaubt die Regierung den eigenen Zahlen nicht», sagt Erny.

Nicht referendumsfähig

Erny kritisiert die Kosten. So lägen die veranschlagten 1,22 Millionen Franken unter den 1,5 Millionen Franken, bei denen ein Referendum ergriffen werden könnte. «Das macht die Regierung absichtlich, damit gegen die Dosierstellen ein Referendum ausbleibt.» Zum Pilotprojekt an der Elsässerstrasse sagt er: «Die Regierung verkauft das Pilotprojekt als Erfolg, obschon die Autofahrer über die Schlachthofstrasse ausweichen. Damit begründet sie weitere Dosierstellen.»

BVD-Mediensprecher Marc Keller widerspricht der Darstellung, dass die Regierung im genannten Bericht widersprüchliche Fakten präsentiere. «Die wachsenden Pendlerströme verkehren insbesondere auf den Autobahnen und haben seit 2010 um zehn Prozent zugenommen. Der Verkehr auf dem Stadtstrassennetz hingegen hat um fünf Prozent abgenommen.» In diesem Sinne seien die Dosierstellen auch nicht dafür vorgesehen, den Verkehr von der Stadt fernzuhalten und ihn zu reduzieren. «Es geht vielmehr darum, die Verkehrsströme so zu lenken, dass der Verkehr optimal fliessen kann und die Wohnquartiere entlastet werden.» Der Autoverkehr solle über die Hauptverkehrsachsen fliessen und die Wohnquartiere vom Durchgangsverkehr entlasten, was die «Lebensqualität» in den Quartieren erhöhe.

Würde die Regierung noch die Kosten von 1,7 Millionen Franken für die Lichtsignalanlagen beidseits der Johanniterbrücke einbeziehen, wäre der Gesamtbetrag referendumsfähig. Mediensprecher Keller zur Unterstellung der Absicht: «Bei der Dosieranlage bei der Johanniterbrücke bestehen Abhängigkeiten zur Tramstrecke, die hier künftig möglicherweise gebaut wird.» Diese Dosierstelle habe einen weiteren Zeithorizont als die rund fünf Jahre für die Realisierung der anderen Dosierstellen. «Vieles ist hier noch offen – die Anlage und die geschätzten Kosten dafür wurden der Vollständigkeit halber aber bereits ins Konzept integriert.»