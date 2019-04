Regieren heisst vorsorgen

Die Schweiz hat ein BIP (Brutto-Inland-Produkt) von US$ 86 835 pro Kopf und kommt damit gleich nach der Nummer 1, Luxemburg, welches man – bei allem Respekt – nicht richtig zählen kann. Also hat die Schweiz effektiv das höchste BIP der Welt. Und innerhalb der Schweiz steht der Kanton Basel-Stadt mit 173 185 Franken (vor Zug mit 153 895 Franken) an der Spitze. Mit anderen Worten: Der Kanton Basel-Stadt hat das höchste Pro-Kopf-BIP der Welt!