Raucher dürfen am Basler Bahnhof wieder qualmen

Im Februar 2018 haben die SBB das Rauchen am Bahnhof Basel verboten. «Nichtraucherzonen im Bahnhof haben einen positiven Einfluss auf die Sicherheit und Sauberkeit und verbessern damit die Aufenthaltsqualität für die Kundinnen und Kunden», hiess es damals in einer Medienmitteilung. Dieser Tage nun vollführen die SBB eine Kehrtwende und richten pro Perron je zwei Aschenbecher ein, wo Raucher ihrem Laster in einem Radius von zwei Metern wieder legal ­frönen dürfen. Legal, weil ein Blick im Bahnhof zeigt, dass die Perrons mit Kippen übersät sind. Ein Hinweis, dass die Raucher das Verbot nicht ernst genommen haben.