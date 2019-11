Ratingagentur bestätigt Bestnote

Laut Einschätzung der Agentur sind die zu erwartenden Defizite in den nächsten Jahren klein und nicht von Dauer. Ein übermässiger Schuldenaufbau sei nicht zu erwarten. Als Stärken des Kantons zitiert das Communiqué die «ausgezeichnete Liquiditätslage» und die Möglichkeit, durch Steueranpassungen flexibel auf die unvorhersehbare Ereignisse zu reagieren. Das Finanzdepartement zeigt sich in der Mitteilung erfreut über die erneute Bestnote und geht davon, dass das Rechnungsjahr 2019 deutlich besser abschliessen dürfte als budgetiert. Grund seien einmalige Faktoren auf der Einnahmeseite. Zudem dürften die vorübergehenden Defizite in den kommenden Jahren «sogar» verschwinden.