Rat verbietet Kurzstreckenflüge

Mit solchen Flugreisen unter einer Distanz von 1000 Kilo­metern – Hamburg liegt knapp 800 Kilometer von Basel entfernt – soll für Regierungsräte und die ganze restliche Verwaltung im Kanton nun Schluss sein. Ganz nach dem Motto «Der Kluge fährt im Zuge» müssen Staatsangestellte in Zukunft auf Schienen mit der Bahn fahren. Das Parlament hat einen Vorstoss ­Vitellis mit einer deutlichen Mehrheit an die Regierung überwiesen. Sie muss nun ausarbeiten, wie sie dieses Flugverbot für Kurzstrecken auch für sich selber umzusetzen gedenkt.

Den Vorstoss für eine Gesetzesänderung bestritt einzig die LDP. Grossrat Thomas Strahm: «Es ist nicht die Flughöhe eines Parlaments, die zu verwendenden Verkehrsmittel vorzuschreiben.» Sei es doch, fand Vitelli, denn der Kanton habe eine «Vorbildrolle» und müsse aufzeigen, welche Verkehrsmittel umweltschonend seien.

Abgabe für Flugpassagiere

Ums Fliegen ging es im «Klimamarathon». Insgesamt behandelte das Parlament 13 Vorstösse zum Klimaschutz, auch in einer Motion von David Wüest-Rudin. Der GLP-Grossrat brachte mit 49 zu 45 Stimmen bei einer Enthaltung durch, dass Flugpassagiere am Euro-Airport künftig eine CO2-Abgabe entrichten müssen. Wüest-Rudin: «Fliegen ist viel zu billig für die externen Kosten, die es verursacht.» Mit der Abgabe könnte das Fliegen verteuert und ein Anreiz dafür geschaffen werden, dass der eine oder die andere nicht mehr fliegt. SP-­Regierungsrat Christoph Brutschin muss das Anliegen nun auch den französischen Partnern im binationalen Euro-Airport schmackhaft machen.

Das Parlament fordert im Zuge der Klimastreiks und der Klimademonstrationen von der ­Regierung zudem, dass neu zu bauende Quartiere besser durchlüftet werden müssen. Der Grosse Rat überwies einen Vorstoss von SP-Grossrätin Alexandra Dill an die Exekutive. Demnach müssen Häuserblocks derart aus­gerichtet werden, dass die Luft möglichst gut zirkulieren kann und auch Hinterhöfe gut belüftet werden. «Kommt man im Sommer vom Land in die Stadt, kühlt sie später ab und man fühlt sich wie in einem heissen Ofen», sagte Dill.

Ebenso von Erfolg gekrönt waren zwei weitere Vorstösse aus den Reihen der SP. So muss der Kanton Basel-Stadt das Pariser Klimaabkommen einhalten. Dies fordert eine Motion von Danielle Kaufmann.

Sasha Mazzotti schaffte es, ihre Kollegen davon zu überzeugen, dass Glyphosat und synthetische Pestizide abgeschafft werden. Zudem müsse sich die Regierung dafür einsetzen, dass auch andere Kantone diese Verbote in der Landwirtschaft vollziehen. FDP-Grossrat Stephan Mumenthaler lehnte den Vorstoss mit dem Argument ab, dass der Kanton dann auch Reinigungsmittel verbieten müsse. Zudem sei der Bund für solche Verbote zuständig.