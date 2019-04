Räuber reissen junger Frau Handtasche von Schulter

Eine junge Frau ist am Montag in Basel Opfer von zwei Handtaschenräubern geworden. Die 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Zum Raub kam es, als die Frau mit Kinderwagen und Hund in der Bachgrabenpromenade um zirka 14 Uhr in Richtung Thomaskirche unterwegs war. Auf Höhe Welschmattstrasse kamen ihr zwei junge Männer entgegen, von denen der eine ihr plötzlich die Handtasche von der Schulter riss. Dabei stürzte das Opfer zu Boden.