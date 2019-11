Radisson Blu erstrahlt in neuem Glanz

Nach einem Jahr Komplett­renovierung öffnet das Radisson Blu Hotel in Basel seine Türen für Stamm- und Neukunden. Die Stimmung an der Neueröffnung ist positiv bis ausgelassen, was vom Programm unterstützt wird: Neben einem Buffet ist auch ein Blackjack-Tisch aufgebaut, und im Hinterzimmer lässt der Mentalist Fred Bravour Münzen verschwinden.