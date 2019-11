«Polizist» erleichtert 77-Jährige um 90'000 Franken

Eine 77-jährige Rentnerin ist am Dienstag in Basel Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Ein falscher Polizist knüpfte ihr 90'000 Franken ab. Die Frau erhielt gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft von Mittwoch mehrere Telefonanrufe eines Hochdeutsch sprechenden «Polizisten der Staatsanwaltschaft». Dieser habe gesagt, dass es in ihrem Quartier zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und ihr Geld somit nicht mehr sicher sei.