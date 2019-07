Polizei beendet Klima-Demo vor der UBS

Die Demonstranten hatten sich bereits früh am Montagmorgen vor dem Sitz der UBS postiert und die Eingänge, zumindest die meisten, blockiert. Die jungen Leute, ein Grossteil davon ist aus Deutschland oder anderen Kantonen der Schweiz angereist, wollten auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Eine Auskunftsperson zu finden, war am Morgen gar nicht so einfach. Schliesslich liess sich eine junge Deutsche namens Elisabeth aufspüren. Den Nachnamen wollte sie nicht nennen. Seit drei Jahren gebe es die Bewegung namens Climate Justice. Im vergangenen Jahr habe man den Basler Hafen besetzt, da ein Drittel der Schweizer Ölimporte über Basel ins Land kämen.

Jetzt klagen die Aktivisten die Banken an. «Weil sie eine Erwärmung von vier bis sechs Grad Celsius finanzieren», sagt Elisabeth. Wie will man das beziffern? Elisabeth relativiert: Wenn die Finanzinstitute mit den Investitionen in fossile Energien so weiter machten, rase die Welt auf eine Erwärmung von plus vier bis sechs Grad Celsius zu. Schliesslich würden Credit Suisse und UBS zu den führenden Investoren in den Energiekonzern RWE, dem grössten CO2-Emittenten Europas, gehören.

Graffitis mit Kohle

Bumm, bumm, bumm. Vor dem Hammering Man am Aeschenplatz schlug ein älterer Mann am Vormittag die Trommel, beharrlich, unverdrossen. Es ist Lars Handschin, Klimaaktivist der ersten Stunde. Die jungen Leute um ihn herum warfen eine mit Wasser gefüllte Pet-Flasche an einer Schnur über den hämmernden Arm des über 13 Meter hohen Kunstwerks. So können sie bunte Ballons daran hochziehen. Die Graffitis an den Wänden des UBS-Gebäudes sind mit Kohle geschrieben.