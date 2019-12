Plattitüden aus dem Elfenbeinturm

Am 23. Oktober 2019 hat der Basler Grosse Rat mit 72 gegen 12 Stimmen (der LDP) eine Motion an die Regierung überwiesen, die verlangt, dass in der Verordnung «über die Schulung und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf» Kleinklassen als Förderangebot wieder eingeführt werden. Nach Meinung der Volksschulleitung würde es sich bei dieser Reform um «einen massiven Rückschritt» in «frühere, oft auch leicht glorifizierte Zeiten» handeln.