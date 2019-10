Pfarrerin reicht Strafanzeige ein

Ritter soll geschrieben haben, dass Dietrich «im mörderischen rechtsextremen Milieu als Pfarrsfrau mitwirkt». Zudem wird in diesem Mail sowie in Artikeln der «Basellandschaftlichen Zeitung» der Anschein erweckt, Christine Dietrich gehöre einem Umfeld an, aus dem der norwegische Massenmörder Anders Breivik hervorgegangen ist.

Einsatz für Frauenrechte

Justiziabel aus Sicht der Pfarrerin und ihres Anwalts sind die Schlagwörter «mörderisch» und «Massenmörder». Dadurch werde einem Durchschnittspublikum suggeriert, dass die Pfarrerin in einem Zusammenhang zum Straftatbestand des Mordes stehe. «Jemanden eines solchen verwerflichen Verhaltens zu bezichtigen, stellt klarerweise eine Ehrverletzung dar», heisst es in der Strafanzeige, die der BaZ vorliegt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zum Fall: Mehrfach wurde darüber berichtet, dass die Pfarrerin vor mehr als zehn Jahren für den deutschen Blog «Politically Incorrect» Beiträge mit ­islamophobem Inhalt geschrieben habe. Dietrich beteuerte stets, dass es dabei um Frauenrechte gegangen sei, die gerade in islamischen Ländern fehlen. Im Jahr 2012 untersuchte die Berner Staatsanwaltschaft Dietrichs Einträge, fand aber keinen Gesetzesverstoss. Die Kirche kannte diese Geschichte vor Dietrichs Wahl.