Petition soll Restaurantbesitzer zum Dialog drängen

Seit Monaten versucht der Neutrale Quartierverein Bruderholz, mit Helmut Gravschitz Kontakt aufzunehmen, um ihn von seinem Plan abzubringen: Der Besitzer des Restaurants La Torre hat die Traditionsbeiz vor gut eineinhalb Jahren geschlossen. Er will das Haus, das seit 1926 am höchsten Punkt der Stadt Basel steht, abreissen und die dazugehörende Gartenanlage mit Wohnblöcken überbauen. Gravschitz reagiert weder auf Anrufe noch auf Schreiben. Der Quartierverein hofft nun, ihn mit einer Petition, die am Freitag der Staatskanzlei überreicht wird, aus der Reserve zu locken.