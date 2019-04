Parkplatz-Gemauschel in Wessels’ Departement

Die Riva-Eigentümer fordern vom Baudirektor, dass er am Schaffhauserrheinweg (zwischen Römergasse und Burgweg) die rheinseitigen Parkplätze aufhebt. Zudem sollen die blauen Parkplätze direkt vor der Riva-Überbauung in weisse Felder mit Parkuhr umgewandelt werden. Und der dritte Punkt, den die Wohnungseigentümer mit Wessels ausgehandelt haben, betrifft den Ausgang aus der Riva-Siedlung auf den Schaffhauserrheinweg: Dieser soll mit einem Veloparkplatz gesichert werden.

Druck aufsetzen

Das Schreiben, datiert vom 9. Januar, ist von 19 Stockwerkeigentümern sowie der J.-Safra-Sarasin-Anlagestiftung unterschrieben. Zweck des Briefes ist es, auf Wessels Druck auszuüben. Denn am 15. August 2018, also knapp anderthalb Jahre nach dem geschlossenen «Kompromiss», machte das Amt für Mobilität im Kantonsblatt genau jene Verkehrsanordnungen publik, die Wessels mit den Eigentümern abgemacht haben soll.

Also den Abbau von 23 Parkplätzen auf der rheinanliegenden Seite und zwei Parkplätzen auf der Seite der Riva-Überbauung. Die blaue Zone vor den Blocks soll in weisse Bezahlparkplätze umgewandelt, für Anwohner aus dem Quartier aber zeitlich unbegrenzt benutzbar sein. Anstelle der abgebauten Parkplätze soll mehr Platz für Fussgänger und Velofahrer entstehen.

Nun ist es aber so, dass es im Wettsteinquartier zu wenig Parkplätze gibt und es deshalb zum Widerstand gegen diese Parkplatzvernichtung kommt. So sind beim Amt für Mobilität gegen die publizierten Baupläne mehrere Einsprachen eingegangen. Diese wiederum sind den Stockwerkeigentümern ein Dorn im Auge: Sie stören sich anvor ihrer Liegenschaft parkierten Wohnmobilen. Die weissen Parkplätze, die in der Länge im Gegensatz zu den blauen Parkplätzen begrenzt sind, sollen «die Zone verschandelnde Camper» abhalten. Die weissen Parkplätze sind für Wohnmobile zu klein, so dieHoffnung der Stockwerkeigentümer.

Im Brief an den Baudirektor setzten sie mit folgenden Worten Druck auf: «Den inzwischen publizierten Kompromiss sehen die Stockwerkeigentümer und der Investor als ihr äusserstes Entgegenkommen. Sollte der Kompromiss im laufenden Einspracheverfahren teilweise oder vollständig scheitern, fühlen sie sich nicht mehr an die Vereinbarung mit dem Bau- und Verkehrsdepartement gebunden.» Zudem heisst es, wenn das Baudepartement sich nicht an den Kompromiss halte, wollten die Stockwerkeigentümer den Abbau sämtlicher Parkplätze auf beiden Seiten.