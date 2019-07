Papiertiger beissen nicht

Was für ein deprimierendes Foto: Eine Handvoll vermummter ­«Antifaschisten» (!) besprayt in aller Seelenruhe die weisse Wand am Basler Waisenhaus. Ein paar Gaffer schauen interessiert zu. Niemand greift ein, auch nicht die in Vollmontur bereitstehende Kantonspolizei. Für ein paar Stunden wird der Platz vor der Theodorskirche zur rechtsfreien Zone. Das Strafgesetzbuch und das Gewaltmonopol des Staates sind ausser Kraft gesetzt.