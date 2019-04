Pädophiler Lehrer muss ins Gefängnis

Gerichtspräsident Roland Strauss sah es als erwiesen an, dass der Mann sich von 2003 bis mindestens 2013 mit falscher Identität im Netz bewegte und auch einschlägige Foren besuchte, in denen Pädophile Fotos und Videos von minderjährigen Buben austauschten. Der Mann verlangte von den Buben, die im Glauben waren, mit einer Gleichaltrigen zu chatten, dass sie in eindeutigen erotischen Posen nackt posierten oder an sich sexuelle Handlungen vornahmen – dabei filmte er die Jugendlichen. Er köderte sie, indem er ihnen ebenfalls Aufnahmen versprach oder sie unter Druck setzte.

(Update folgt)