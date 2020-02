Oliver Thommen folgt im Grossen Rat auf Barbara Wegmann

Barbara Wegmann wird per Ende Februar aus dem Grossen Rat zurücktreten, um sich verstärkt ihrer Arbeit auf der Fachstelle Nachhaltigkeit des Kantons Aargau und ihrer Familie widmen zu können. Die Grünen Basel-Stadt bedauern dies, wie sie in einer Mitteilung schreiben. «Wir danken Barbara Wegmann für das grosse Engagement während der letzten knapp vier Jahren im Grossen Rat sowie als Vizepräsidentin bis 2017», wird Parteipräsident Harald Friedl zitiert. Die Nachhaltigkeits-Fachfrau rückte direkt nach den Erneuerungswahlen 2016 für die in den Regierungsrat gewählte Elisabeth Ackermann in den Grossen Rat nach und vertrat das Grüne Bündnis während dieser Zeit in der Geschäftsprüfungskommission, der interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission des Universitäts-Kinderspitals beider Basel und später in der Umwelt-, Energie- und Verkehrskommission. Als Grossrätin setzte sie sich vor allem für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, beziehungsweise von Politik und Familie ein, sowie für ein starkes Engagement von Basel-Stadt in Sachen nachhaltiger Ernährung.