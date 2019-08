Nun geht auch der BVB-Vizedirektor

Viele Worte gab es stattdessen über und vom neuen BVB-Direktor Bruno Stehrenberger. Die Auslegeordnung nach dem Knall, den das Duo Lagler-Popp begleitete, habe ergeben, dass Stehrenberger die beste Lösung für den Betrieb sei und ein überzeugendes Programm umsetzen wolle, sagte Hunkeler.

Blick nach vorn

Der neue BVB Direktor wollte nicht zurück, sondern nach vorn blicken. Und präsentierte viele Punkte, die er in den kommenden Wochen und Monaten umsetzen will, damit sich die BVB wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren könne – den öffentlichen Verkehr. «Wir wollen noch besser werden», sagte er. Und zeigte auf einer Powerpoint-Präsentation, was er darunter versteht: So sollen künftig die Bereiche Infrastruktur-Markt-Netz-Betrieb eine Einheit bilden. Zudem will Stehrenberger einen «starken Servicepublic».

Themenbereiche wie die vielen Baustellen oder dass die Trams durch die Stadt kriechen statt zu fahren schnitt der neue Direktor gar nicht erst ein. Stattdessen sprach er von der «Mikromobilität», in der sich die BVB künftig positionieren wolle. Das ist jener Bereich des öffentlichen Velo-, Trottinett- oder E-Scooterverleihs. Wie genau, das konnte Stehrenberger nicht sagen, denn das Konzept muss erst noch erarbeitet werden. Klar sei nur, dass die BVB auf dieses Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung reagieren müsse. Stehrenberger sagte aber auch, dass die BVB zurzeit nicht parat sei für diese neue Herausforderung.

Stehrenberger will wieder ins Bewusstsein von Politik und Bevölkerung rücken, dass ÖV etwas kostet. «Die Frage muss beantwortet werden, welchen ÖV wir haben wollen und was dieser kostet», sagte Stehrenberger. Er wolle nicht die Sparschraube als Richtlinie für die Zukunft. Ansetzen will Stehrenberger auch bei der Mitarbeiterzufriedenheitn, weil er davon überzeugt sei, dass das einen positiven Einfluss auf die Qualität der Dienstleistung habe.