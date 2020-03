Nun entdecken die Basler das Balkon-Singen

Noch herrschen in Basel keine Verhältnisse wie in Italien, wo ganze Strassenzüge vom Gesang der Nachbarschaft erfüllt sind, wo sich Hunderte allabendlich ans Fenster oder auf den Balkon stellen, um gemeinsam gegen die soziale Isolation in Zeiten der Corona-Krise anzusingen. Und doch sagt Miriam Dominique, die kürzlich auf Facebook die Gruppe «Basel singt» ins Leben gerufen hat: «Ich bin überwältigt von den vielen Reaktionen, welche unser kleiner Auftakt letzten Sonntag ausgelöst hat.»