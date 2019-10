Novartis ­ist in Topform

Zwischen Juli und September hat das Basler Pharmaunternehmen 12,2 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Gegenüber dem dritten Quartal 2018 ist das ein Plus von 10 Prozent, zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 13 Prozent.

Dabei haben dieses Mal beide Sparten zum erfreulichen Wachstum beigetragen. So zogen die Umsätze in der Pharmasparte Innovative Medicines um 13 Prozent (+15 Prozent kWk) auf 9,7 Milliarden Dollar an. Die bisherige Problemsparte Sandoz hat die Einnahmen ebenfalls erhöht, nachdem diese im zweiten Quartal noch mehr oder weniger auf dem Vorjahresniveau gelegen hatten. Die Erlöse mit den Nachahmerprodukten bezifferte der Konzern in seiner Medienmitteilung von gestern Dienstag auf 2,5 Milliarden (+3 Prozent; +5 Prozent kWk).

Onkologie-Sparte wächst

In der Pharmasparte profitierte Novartis von einer anhaltend starken Dynamik bei den Wachstumsträgern: dem Herzmedikament Entresto und dem Schuppenflechtemittel Cosentyx. Aber auch die neu zugelassene Gen-ersatztherapie Zolgensma kann sich mit einem Umsatz von 160 Millionen Dollar im ersten vollständigen Quartal seit der US-Zulassung sehen lassen.

Darüber hinaus setzte Novartis auch mit seinen Onkologieprodukten mehr um. Die Geschäftseinheit Onkologie sei um 14 Prozent (kWk) gewachsen. Hierzu betont CEO Vas Narasimhan in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, dass dieses Wachstum vor allem durch Mittel wie Promacta/Revolade, Tafinlar + Mekinist und Kisqali, aber auch die Neueinführungen Lutathera, Kymriah und Piqray getragen wurde.

Volle Pipeline

Während sich die meisten neueren Produkte laut Narasimhan recht gut entwickelt haben, hinkt das neu zugelassene Mayzent den Erwartungen etwas hinterher. Analysten hatten dem Präparat zur Behandlung von multipler Sklerose mehr als die am Ende erreichten 4 Millionen Dollar Umsatz zugetraut. Zudem dürfte es nach Ansicht einiger Beobachter schwer werden, bis 2023 Umsätze von nahezu anderthalb Milliarden zu erzielen.