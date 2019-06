Notfällungen: Hitze und Trockenheit raffen in Basel 40 Bäume dahin

Hingegen giesst die Stadtgärtnerei- mit Unterstützung der Stadtreinigung - Jungbäume, die noch nicht so tief wurzeln, und dies schon früher im Jahr als 2018. Für jeden gefällten Baum verlangt das Gesetz Ersatz. Das Ziel, den Bestand von 26'000 Bäumen in Basel zu halten, erreiche man derzeit, sagte Leuenberger weiter.

Die Stadtgärtnerei versucht auch vereinzelt, Ersatzbäume aus natürlichen Ablegern aufzuziehen, in der Hoffnung, diese seien standortbezogen robust. Externe Ersatzbäume für Eingegangene hingegen sind oft andere, geeignetere Arten. Stadttauglich seien heute unter anderem Steineichen oder Hopfenbuchen.

Klimaschaden-Kosten offen

Sonst kauft die Basler Stadtgärtnerei Bäume zu - je jünger je günstiger, dank ihrem Areal in Arlesheim BL, wo sie ein paar Jahre quasi im Lager wachsen können. In der Stadt gepflanzt werden in der Regel gegen zehnjährige Bäume mit einem Stammumfang um die 18 bis 20 Zentimeter.

Kosten der Klima-Baumschäden mag Leuenberger nicht beziffern. Einen Ersatzbaum zu kaufen und zu pflanzen koste vielleicht 1'000 Franken, doch dazu kommt das Fällen und Abräumen des Vorgängers, das je nach Ort aufwändig und teuer werden könne, sagte er.

Zu den aktuell 40 Sicherheits-Notfällungen können noch weitere dazukommen: Auch andere Bäume sind angeschlagen, und der Sommer hat noch nicht begonnen. Arbeit macht zudem das laufende Entfernen von toten Ästen bei leidenden Bäumen, die stehen bleiben können.