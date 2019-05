Noch ein neues Hochhaus für das Unispital

Das Areal an der Schanzen- und Klingelbergstrasse, der sogenannte Perimeter B, sei die letzte bedeutende Reserve für die bauliche Entwicklung des Universitätsspitals Basel auf dem Campus Gesundheit. Dort will das USB in Zukunft weiter ausbauen und hat deshalb eine Studie für die Arealentwicklung in Auftrag gegeben. Am Mittwoch wurden deren Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt.