Nicht-Ausschaffung wirft Fragen auf

SVP-Grossrat Joël Thüring will nun in einer Interpellation an die Basler Regierung wissen, wieso diese einen Grossratsentscheid «überinterpretiert». Der Grosse Rat habe bei der mit einer Zweidrittel-Mehrheit angenommenen Petition nicht im Sinn gehabt, einen gültigen Gerichtsentscheid zu ignorieren und damit einen Gesetzesbruch anzuregen, argumentiert Thüring. Dass der Regierungsrat das geltende Schengen-Dublin-Abkommen in diesem Falle missachtet während er bei anderen Gelegenheit stest auf dieses Abkommen pocht, stösst dem Grossrat sauer auf. Thüring fordert in der Interpellation die Basler Regierung auf, dazu Stellung zu nehmen.

Ausserdem will Thüring wissen, ob der Kanton Basel-Stadt bei einer Verweigerung tatsächlich die Kosten selbst tragen müsse und wie hoch die finanzielle Belastung sein wird, die aufgrund des Entscheids auf den Kanton wartet. Gemäss Recherchen der BaZ sind es bei einer vorläufigen Aufnahme knapp 128'000 Franken. Hinzu kommen die Kosten für Unterbringung, Betreuung und Integration, die nun auf den Kanton zurückfallen.