Neuer BVB-Fahrplan gilt bereits ab Samstag

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) muüssen kurzfristig umdisponieren. Der ausgedünnte Fahrplan wird bereits an diesem Samstag und nicht wie ursprünglich geplant am Montag eingeführt. Grund dafür ist ein markanter Anstieg an ausfallenden Bus- und Tramchauffeuren, der dem Coronavirus geschuldet ist. «Zum Teil befinden sie sich in der Risikogruppe, ein anderer Teil kann wegen der Kinderbetreuung nicht mehr arbeiten», sagt Mediensprecherin Sonja Körkel gegenüber der BaZ.