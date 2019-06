Neue Daueraustellung zur Basler Geschichte im Historischen Museum

Mit der neuen Dauerausstellung erhält das Thema Polit-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte wieder seinen festen Platz im Museum. 2006 war bei der Neueinrichtung der Barfüsserkirche der Schwerpunkt der Sammlungspräsentation vermehrt auf Kunstgeschichte gelegt worden.

Mit «Zeitsprüngen» beginnt der Ausstellungsrundgang, der sich in fünf Kapiteln gliedert. 50 Objekte vermitteln mit entsprechenden Erklärungen einen chronologischen Kurzabriss der Geschichte. Es beginnt mit einem Faustkeil aus der Urzeit vor rund 60'000 Jahren und endet, mit einem Tram-Schild mit der Aufschrift «Mustermesse», das auf das kürzlich Aus dieser Traditionsmesse hinweist.

Vom Prunk-Pokal bis zum Blechnapf

Die Auswahl der Objekte ist in ihrer Unterschiedlichkeit bemerkenswert: So stehen prachtvolle Sammlungshighlights, wie die Krümme eines Bischofsstabs aus dem 13. und der prunkvolle Wettsteinpokal aus dem 17. Jahrhundert einem Hungerbrot-Laib aus dem 19. und einem Armen-Blechnapf aus dem 20. Jahrhundert gleichberechtigt gegenüber.

Für Ausstellungskuratorin Gudrun Piller war dieses Nebeneinander wichtig. «Es ist bemerkenswert, dass das Museum solche materiell vielleicht nicht sehr wertvolle Objekte besitzt und zeigen kann», sagte sie an der Medienpräsentation der Ausstellung am Freitag. Denn letztlich seien sie doch sehr wertvolle Zeugnisse der Geschichte. Die Ausstellungskuratorin hat den Ausstellungsschwerpunkt zusammen mit Museumsdirektor Marc Fehlmann deutlich auf die jüngere Stadtgeschichte gelegt. Das zeigt sich vor allem im zweiten Kapitel der Ausstellung. In diesem werden an sechs Filmstationen Themenschwerpunkte beleuchtet, denen das Museum eine besondere Bedeutung für die Entwicklung und das Wesen der Stadt beimisst.

Klar ist, dass die bestimmenden Aspekte Pharma-Standort, Migration und Kantonstrennung beziehungsweise Partnerschaft der beiden Basel da ihre Plätze haben. Der omnipräsente FC Basel fehlt auch nicht. Spezifischere Einblicke in die jüngere Stadtgeschichte vermitteln daneben Filme zum Kampf um kulturelle Freiräume und zur Chemiekatastrophe in Schweizerhalle.