Neue Anlegestelle für Hotelschiffe

Hotelschiffe legen heute in Basel am Elsässerrheinweg an. ­Weitere Kabinenschiffe finden Platz am Klybeckquai, bei der Uferstrasse, wo Flächen für Kultur und Gastro­nomie zwischengenutzt werden, sowie am Westquai beim Dreiländereck.

Die Schweizerischen Rheinhäfen planen nun eine Erneuerung dieser Anlegestellen. In ­seiner Antwort auf eine Interpellation von Grossrätin Michelle Lachenmeier (Grünes Bündnis) hält der Regierungsrat fest: «Die Kabinenschifffahrt ist ein wirtschaftlicher und touristischer Faktor für Basel-Stadt und die Schweizerischen Rheinhäfen.»