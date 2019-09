Nachwuchs bei den Zolli-Gorillas

Am 1. September ist im Zoo Basel ein Gorilla zur Welt gekommen. Das Junge ist das vierte Kind der 36-jährigen Mutter Faddama, wie der Zolli am Mittwoch mitteilt.

Faddama gebar das Junge kurz vor der Schliessung des Zoos. Alle Mitglieder der Gruppe seien sehr aufgeregt und am nächsten Tag entsprechend müde gewesen. Besonders neugierig war Makala (4) die ältere Schwester des Jungen. Sie wollte sofort wissen, was ihre Mutter da im Arm hält und insistierte so lange, bis sie das Neugeborene sanft mit dem Finger berühren durfte. Auch Joas (30) konnte ihre Neugier kaum im Zaume halten. Sie kraulte Faddama den Rücken, bis sich diese umdrehte und Joas das Junge begutachten konnte.