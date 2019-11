Nachwuchs bei den Wildhunden

Die acht Wildhund-Welpen im Zoo Basel verlassen ihre Höhle noch unregelmässig und wechseln nach einem kurzen Ausflug meist schnell nach drinnen. Die drei männlichen und fünf weiblichen Jungtiere sind in der Nacht auf den 5. Oktober hinter den Kulissen zur Welt gekommen, teilt der Zoo Basel am Mittwoch mit. Am Morgen vernahm der Tierpfleger Winseln und Fiepen aus der Wurfbox. Das Weibchen Bets (6) war nicht zu sehen, nur das Männchen Mpulo (6) zeigte sich auf der Aussenanlage. Drei Tage später erschien Bets zur Fütterung das erste Mal kurz mit einem Jungen im Maul und verschwand wieder.