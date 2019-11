Nachtruhe um 23 Uhr, Betteln erlaubt, Tauben füttern verboten

Am Rheinbord, in Parks und öffentlichen Anlagen wird, sobald es draussen wieder wärmer ist, wie seit Jahren Musik aus Lautsprecherböxli und Ghettoblastern erschallen. Für den Gebrauch dieser elektronischen Musikgeräte ist auf der Allmend zwischen 7 und 22 Uhr künftig jedoch keine amtliche Bewilligung mehr nötig. Nur wer «Lautsprecheranlagen oder in elektronischen Geräten verbaute Lautsprecher» zwischen 22 und 7 Uhr betreiben möchte, braucht noch eine polizeiliche Genehmigung.