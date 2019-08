Nach elf Jahren gibt Giacun Caduff das Zepter ab

Ab 2020 und nach elf Ausgaben des Festivals überreicht der Filmemacher damit der nächsten Generation das Zepter. Natürlich fällt das nicht nur leicht. Vor allem wenn man bedenkt, dass Caduff das «Gässli Film Festival» mit intensiver Arbeit vom Freundschaftsprojekt in ein einwöchiges Filmfestival mit internationalen Gästen ausgebaut hat.

Jüngere Leitung

«Das Festival muss jung bleiben», erklärt Caduff, welcher sich nun vermehrt eigenen Filmprojekten widmen möchte. Das Filmfest in den Gassen der Basler Altstadt zeichne sich durch seine jugendliche Ausstrahlung aus und brauche deshalb eine junge Leitung. Dazu zähle er sich selbst mit seinen 40 Jahren nicht mehr. Da es ihm an Leidenschaft für das Event trotzdem nach wie vor nicht mangelt, bleibt Giacun Caduff dem VFBbB, dem Verein hinter dem «Gässli Film Festival», als Vorstand erhalten. Unterstützt wird das neue Team ausserdem von Christof Hofer, welcher seit Januar als Geschäftsleiter des VFBbB und des «Gässli Film Festivals» tätig ist.

Laura Frei und Marion Nyffenegger freuen sich auf die gemeinsame Herausforderung und die Zusammenarbeit, welche sie in den letzten zwei Jahren auf die Probe stellen konnten. Die beiden jungen Frauen haben vielversprechende Visionen für die nächste Ausgabe des Festivals, welche im Herbst dieses Jahres konkret werden sollen.

Während Frei bereits Erfahrungen in der künstlerischen Leitung sammeln konnte, ist ­diese für Nyffenegger noch Neuland. Mit ihr schliesst sich ein Kreis der Nachwuchsförderung, auf welche das Festival grossen Wert legt: 2015 gewann sie mit ihrem Animationsfilm, welcher im Rahmen ihrer Maturarbeit entstand, den U-21-Preis des «Gässli Film Festivals»; nun bestimmt sie, wer die Medaille mit nach Hause nehmen darf.

Wettbewerb und mehr

37 Kurzfilme aus verschiedenen Ländern und Altersgruppen treten dieses Jahr im Wettbewerb gegeneinander an. Am 28. August präsentiert sich ausserdem der lokale Filmnachwuchs mit sieben ausgefallenen, kreativen und spannenden Werken. Die Regisseure, welche an der Nachwuchs-Competition teilnehmen, sind alle unter 21 Jahre alt.