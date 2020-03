Nach Elsass droht auch Südbaden zum Krisenherd zu werden

Aktuell sind 84 Corona-Infizierte in Mulhouse im Spital, davon befinden sich zehn in kritischem Zustand. Das Departement Haut-Rhin verzeichnet zudem einen weiteren Toten, einen 63-jährigen Mann, womit die Zahl der an den Folgen einer Corona-Virus-Infektion Verstorbenen im Elsass und den Vogesen auf fünf gestiegen ist.