Mutter floh vor Kesb Basel ins Ausland

Gewalt hat Farahan Bichsel (Name geändert), Schweizerin mit omanischen Wurzeln, in ihrem Leben viel erlebt. Immer wieder musste die Polizei aufgeboten werden, wenn sie mit ihrem Ex-Partner in der Wohnung in Basel stritt, wenn sie sich gar schützend oder sich wehrend vor ihren inzwischen 7-jährigen Sohn stellte. Ihr Ex, ein Türke, ist wegen häuslicher Gewalt rechtskräftig verurteilt. Sie nicht.