Museumsneubau entzweit den Basler Heimatschutz

Robert Schiess, ehemaliger Obmann des Heimatschutz Basel, ist genervt: “Der Museumsneubau ist eine Mogelpackung, weil er weitere Umbauten und Renovationen zwingend nach sich zieht, was im Abstimmungsbüchlein beim Antikenmuseumverschwiegen und sonst Antworten in eine ferne Zukunft verschoben werden, sagt er. Er und weitere zwei Vorstandsmitglieder des Heimatschutzes seien ganz und gar nicht der Meinung, dass ein neues Gebäude für das naturhistorische Museum und das Staatsarchiv gebaut werden soll. Der Heimatschutz hatte kürzlich in einer Medienmitteilung erklärt, dass der Verein den Neubau als Chance sehe, das alte Museum an der Augustinergasse im Geiste seines Architekten Melchior Berri zu restaurieren und zu sanieren.