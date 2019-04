Wegen der gestrigen Brandkatastrophe in der Notre-Dame, der berühmtesten Kathedrale der Welt, haben heute Vormittag Dombaumeister untereinander Kontakt aufgenommen. Der Vorstand der Vereinigung der europäischen Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenbaumeister hat anschliessend einen Aufruf an 130 Dombaumeister in Europa erlassen, aus Betroffenheit und Solidarität um 12 Uhr die Glocken läuten zu lassen.