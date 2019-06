Motorboot in Weil am Rhein in Seenot

Ein anderes Boot konnte helfen und das havarierte, schwer lecke Boot zum Ufer bringen. Passanten meldeten den Havaristen am Freitagabend um 23.12 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Personen an Bord machten mit Hilferufen und Taschenlampen auf sich aufmerksam. Die Besatzung eines anderen Bootes bemerkte die Schwierigkeiten ebenfalls und schob in der Folge den Havaristen zu einem Steg am deutschen Ufer.