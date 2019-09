Mitten in der heissen Phase

Die letzte Sitzung des Basler Grossen Rates liegt zweieinhalb Monate zurück. Damals standen die heissen Sommertage noch bevor, genauso wie die heisse Phase des Wahlkampfs für die eidgenössischen Wahlen und die Regierungsersatzwahl am 20. Oktober. Wenn jetzt aber die Grossrätinnen und Grossräte am Mittwoch wieder im Saal Platz nehmen werden, kündigt sich bereits der Herbst an und mit ihm die Endphase, die entscheidende Etappe des Wahlkampfs.