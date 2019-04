Mittelstand entlasten – oder den Staat?

FDP und LDP ihrerseits halten sich an den Herzog-Steuer-Deal und lehnen die CVP-Krankenkassen-Initiative ab, obwohl das Anliegen auch ihrer Klientel nützen würde. Die liberalen Parteien setzen also politischen Anstand über die Interessen ihrer Wähler. Ob diese jedoch der Nein-Parole folgen werden, ist ungewiss. Zu erwähnen ist aber auch, dass die Bürgerlichen mit dem Steuer-Deal eine Steuer­senkung für natürliche Personen ausgehandelt haben.

SP will neue Steuer

Bemerkenswert ist ferner, dass Basel am 19. Mai auch über die Topverdiener-Initiative der SP wird befinden müssen – eine Initiative, über die ebenfalls im Rahmen der Steuer-Deal-Verhandlungen auf Herzogs Finanzdirektion diskutiert wurde. Aber anders als bei der Krankenkassen-Initiative war der Rückzug der SP-Initiative am Ende der Verhandlungen nicht Gegenstand der Abmachung.

Eva Herzog betont, dass die jährlichen Überschüsse die finanziellen Zugeständnisse im Rahmen des Steuer-Deals decken, ohne dass ein Sparpaket nötig würde. Die Mehrkosten durch die CVP-Initiative könne sich der Kanton folglich nicht leisten. Am Schluss bleibt die Feststellung: Trotz Herzog-Deal will die SP neue Steuereinnahmen generieren (Topverdiener-Initiative), und die CVP will die Einnahmen drosseln (Krankenkassen-Initiative). Der 19. Mai ist also wieder ein Abstimmungssonntag, an dem es um grundsätzliche politische Weltanschauungen geht. Es ist Wahljahr.