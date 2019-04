Mit der Parkkarte auf der Strecke geblieben

Seit zwölf Jahren ist Renato Torre mit seinem Smart unterwegs für die Verschönerung des Basler Stadtbildes - um Graffiti an Hausfassaden zu entfernen, an Garageneinfahrten, an Autobahn-Betonpfeilern und so weiter. Beladen musste der Maler seinen Flitzer nicht mit ausserordentlich viel Material. Dafür aber mit giftigen Chemikalien, etwa lösungsmittelhaltige Graffiti-Entferner und Nitroverdünner, die er in Kesseln transportiert. Hinzu kommen bei Bedarf eine ausziehbare Leiter, ein Verlängerungsstab und ein Wasserkessel.