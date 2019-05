Mit den grünen Schienenfressern in die roten Zahlen

BVB kränkeln weiter

Das Hauptproblem für die BVB ist die fehlende Zufriedenheit ihrer 1243 Angestellten. Ohne die internen Probleme selber genauer zu thematisieren, verspricht Hunkeler, in diesem Jahr in die Mitarbeiterzufriedenheit zu investieren: die Mitarbeiter mehr ernst nehmen, deren Anliegen aufnehmen sowie 100 neue Chauffeure rekrutieren. Letzteres wohl, um das überlastete Personal entlasten und die Dienstpläne so organisieren zu können, dass sie wieder in die Nähe abgegebener Versprechungen kommen, die die BVB gegenüber den Personalverbänden gemacht haben.

Als eigentlichen Fehlentscheid des Managements bezeichnete Erich Lagler die Aufhebung der sogenannten Ordnungsnummern. Das waren die letzten sozialen Strukturen im Betrieb– kleine Teams, die bislang darauf zählen konnten, ihre Schicht- und Ruhetage gleichzeitig antreten zu dürfen. Damit war sichergestellt, dass sie ihr Freizeitleben gemeinsam organisieren konnten. Man hatte sie ausgelöscht. Allerdings sei es nicht möglich, auf die Schnelle die Dienstpläne wieder anzupassen, erklärt Lagler gegenüber den Medien. Er verspricht dann aber: «Im nächsten Jahr werden die Ordnungsnummern wieder eingeführt.»

Ein Indikator für die Mitarbeiterzufriedenheit sind die Krankheits- und Abwesenheitstage. Ausgerechnet hier zeigt der Direktor, der angetreten ist, diese zu reduzieren, eine besondere Wahrnehmungsverzerrung: «Sie sind auf hohem Niveau stabil», behauptet er und verweist auf den positiven Aspekt, wonach die Zahlen von Langzeitkranken rückläufig seien. In Tat und Wahrheit haben sie sich im letzten Jahr um rund 10 Prozent auf über 22 Tage erhöht. Erneut. Der frühere Rekord im Jahr 2016 lag bei 18,5 Tagen.

Hohe Kosten für Basel

Das BVB-Personal ist inzwischen mehr als doppelt so lange krank wie jenes der BLT, das rund 10Tage pro Jahr krankheitsbedingt fehlt. Dies kostet den Basler Steuerzahler: Für das Kranken­taggeld werfen die BVB inzwischen 3,5 Millionen Franken auf, rund 1,3 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: Bei gleichem Personalbestand würde die BLT lediglich knapp 900'000 Franken bezahlen.

Derweil stehen neue Herausforderungen ins Haus: Bis 2027 müssen die BVB ihre Busflotte auf erneuerbare Energien umrüsten. Es ist der einzige ÖV-­Anbieter im Land, der eine solche Aufgabe ­gesetzlich verankert aufgetragen bekam. «Das ist eine komplexe Herausforderung. Wir werden das mit Freude anpacken», sagt Yvonne Hunkeler.