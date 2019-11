Mit Basler Kindern auf eine Reise in die Zukunft

«Auf jeden Fall solltet ihr den Job ­machen, der euch gefällt, und nicht was eure Eltern am liebsten hätten.» Diesen Ratschlag gibt der Taxifahrer den Jungs mit auf den Weg. Diese sind am Nationalen Zukunftstag in Basel unterwegs auf einer Forschungsreise durch Männerwelten. Sie beginnen den Tag mit einem Besuch im Altersheim Johanniter und der Einnahme der letzten Mahlzeit. Dann durchlaufen sie ihr Leben rückwärts über verschiedene Stadien bis zum Kindergarten, wo sie einen Kindergärtner interviewen.