Mikrofonanlage im Grossen Rat ist abgestürzt

Der Pegel des Murmelns war Mittwochmorgen kurz nach Sitzungsbeginn um 9 Uhr so tief wie selten im Saal. Die Ursache dafür liegt im Ausfall der Lautsprecher, welche die Worte der Parlamentarier und von Grossratspräsidentin Salome Hofer normalerweise via Mikrofon am Rednerpult verstärken. Da Hofer ohne Mikrofon sprach, mussten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Saal leise sein, um ihren Worten folgen zu können.