Mehrere Autos demoliert

In der Nacht auf den 26. Dezember wurden in Riehen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Basel-Stadt und der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die unbekannten Täter im Rüchligweg und in der Rauracherstrasse an insgesamt 10 parkierten Autos die Aussenspiegel abgeschlagen hatten.