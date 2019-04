Mehr als nur Wohnen

Nur wenige Parkplätze

Die Fragen einiger besorgter ­Anwohner drehten sich hauptsächlich um Lärmemissionen während der Bauarbeiten, um eventuellen Schattenwurf durch die Neubauten, jedoch auch um einen allfälligen Mangel an Parkplätzen. Er sei tatsächlich kein grosser Freund von Autos, räumte Schlägel ein. Man habe rund 200 Parkplätze geplant. «Ich habe keine Ahnung, ob das zu viele oder zu wenige sind», sagte er. Allenfalls bestehe jedoch die Möglichkeit, die Mietausschreibungen so zu formulieren, dass Mieter ohne Auto bevorzugt werden.

Mit Material ausgestattet, ­verliess eine ältere Dame die ­Veranstaltung. Sie wohne an der ­Missionsstrasse, sagte sie. In ­absehbarer Zeit würden ihrem Mann und ihr das Haus zu gross. «Dieses Projekt wäre eine Möglichkeit.» Schliesslich brauche man im Alter nicht mehr so viel Platz. «Da reicht ein schöner Platz für den Sessel», sagte sie verschmitzt. Doch im Garten ­mitarbeiten würde sie ganz ­bestimmt.